Доллар и евро на ММВБ подорожали на 23 копейки

Во вторник, 18 сентября, торговая сессия на рынке ММВБ началась с ослабления курса российского рубля по отношению к доллару и евро. Средневзвешенный курс доллара по состоянию на 10:15 мск составлял 30,853 руб./доллар.



Этот показатель на 23 копейки выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. При этом минимальные сделки по валюте США сегодня совершаются на уровне 30,8276 руб./долл., максимальные - 30,88 руб./долл. Курс евро по состоянию на 10:15 мск составлял 40,3949 руб./евро, передает РБК. Это на 23 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.