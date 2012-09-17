Госслужащим будут начислять зарплату по-новому - зарплату чиновников привяжут к размеру денежного довольствия военнослужащих. Минфин намерен внести поправки в закон "О государственной гражданской службе".

Об этом в понедельник сообщает "Российская газета". По информации издания, зарплаты госслужащих сильно разнятся и "отстают от размера денежного довольствия военнослужащих", на 2011 год средняя зарплата чиновников составила 62 тыс рублей. А согласно поправкам, зарплата госслужащего составит 60-80% от зарплаты военнослужащего. Предлагается составить зарплату госслужащих из двух частей: оклада (около 40% от общей величины зарплаты) и "стимулирующих выплат" (до 50%).

По прогнозу финансового ведомства, к 2018 году зарплаты госслужащих могут вырасти в 2,6 раза. По мнению Минфина, это позволит "повысить конкурентоспособность" госслужбы на рынке труда и "привлечь на нее высококвалифицированных и эффективных менеджеров".