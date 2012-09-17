Дальний Восток и Сибирь не поднять без дифференцированных налоговых режимов

В понедельник на встрече в Горках с членами Совета Федерации премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что без дифференцированного налогового режима Дальний Восток и Восточную Сибирь не поднять.

Премьер сказал на совещании: "У меня у самого уже зреет убежденность в том, что нам Дальний Восток и Восточную Сибирь не поднять без создания дифференцированных налоговых режимов, даже несмотря на то, что, скажем откровенно, целому ряду наших экономических ведомств эта идея не слишком нравится".

Дмитрий Медведев также считает, что необходимо создать фонд для финансирования проектов по развитию Дальнего Востока: "Есть идея компаний или фонда, которые будут инвестировать деньги. Мне кажется, что к этой идее нужно вернуться", "орган управления (министерство по делам Дальнего Востока) есть, но и фонд как некий набор возможностей, как денежный институт был бы не лишним", - цитируют премьера интернет-СМИ.