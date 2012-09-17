Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 октября 2012 г. может вырасти на 6,4%

Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 октября 2012г. может вырасти на 6,4% - до $418,9 долл./т. Об этом свидетельствуют предварительные формульные расчеты, установленные законом о таможенно-тарифном регулировании, сообщил в понедельник ведущий эксперт Минфина РФ Александр Сакович.

Согласно мониторингу министерства финансов, сообщил Сакович, передаёт РБК, с 15 августа по 14 сентября с.г. средняя цена на нефть марки Urals составила $113,97705 /барр. Таким образом, предельная ставка экспортной пошлины на сырую нефть может составить $418,9 ./т.

Льготная ставка экспортной пошлины на нефть с месторождений Восточной Сибири, двух месторождений ЛУКОЙЛа на Каспии, а также Приразломного месторождения Газпрома с 1 октября 2012г. может составить $201,1/т против $191,3/т месяцем ранее.

Пошлина на сжиженные углеводородные газы (СУГ) с 1 октября может достичь $172,5/т против $76,2/т месяцем ранее.

Напомним, что 1 сентября 2012г. экспортная пошлина на сырую нефть выросла на 17%.