Результаты работы Таможенного союза и Единого экономического пространства положительно сказались на экономике и на улучшении уровня жизни граждан. К такому выводу пришли сегодня президенты России и Белоруссии.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли в Сочинской резиденции российского президента. Главы государств обсудили интеграционные проекты, передала пресс-служба Кремля.

Владимир Путин также рассказал Александру Лукашенко о результатах саммита АТЭС.



В свою очередь, глава Белоруссии проинформировал Владимира Путина о неблагоприятной, по его данным, ситуации на общей границе двух стран. Лукашенко пояснил, что речь идет "о миграции через Белоруссию на запад".

"Некоторые страны хотели бы с нами, с Единым экономическим пространством, заключить соглашение о зоне свободной торговли. Мы фактически закончили работу в рамках рабочей группы с Вьетнамом. И в принципе, считаю, что можно было бы приступить к работе по этому направлению. Есть и другие страны, регионы с развитой экономикой, развитым рыночным хозяйством, которые тоже ставили вопрос подобным образом, но нам нужно взвесить очень внимательно все за и против, потому что при решении подобных вопросов нужно, конечно, смотреть по товарным позициям, товарным группам, выравнивать интересы. Но интерес, как в таких случаях говорят, неподдельный, действительно искренний. Это говорит и о признании, привлекательности нашего общего рынка -Таможенного союза, Единого экономического пространства, и о перспективах, которые наши партнёры видят во взаимодействии с нами", - ответил президент РФ.

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