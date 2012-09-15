За 5 лет Украина планирует вдвое увеличить производство зерна

Власти Украины намерены в течение ближайших пяти лет увеличить производство зерна до 100 миллионов тонн в год. Это в два раза превышает показатели текущего года, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.



По его словам, усилия правительства "в течение ближайших пяти лет выведут Украину примерно на 100 миллионов тонн зерна в год". "Мы планируем стать одним из крупнейших игроков на мировом рынке зерна", - сказал Азаров, передает РИА Новости. Такое заявление премьер сделал в субботу, выступая в Ялте на международном форуме "Ялтинская европейская стратегия".