Белоруссия намерена импортировать 23 млрд куб. м газа в 2013 году

В 2013 году власти Белоруссии намерены импортировать 2 млрд куб. м газа, а также увеличить транзит газа.Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович. По его словам, правительство очень обнадеживает встреча с руководителем Газпрома.



"Открываются принципиально новые проекты", - отметил Мясникович. По его словам, Минск ожидает роста транзита через Белоруссию. Это "самая лучшая, самая выгодная логистика", - подчеркнул премьер, передает РБК. "У нас будут большие проекты по использованию газа в качестве моторного топлива, вопросы, связанные с подземным хранением газа, созданием объектов недвижимости и, конечно, вопросы с устойчивым развитием "Белтрансгаза". Все идет однозначно успешно, и мы признательны российской стороне за конструктивный подход. Мы перекачиваем сегодня газа больше, чем это было в 2011г. и в 2010г.", - сказал Михаил Мясникович.