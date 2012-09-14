В 2014 году в России могут ввести льготы для компаний-благотворителей

В 2014 в России будут введены льготы для частных организаций, предполагающие возможность отчисления до 10% прибыли на благотворительность без уплаты налога. Такое решение готовит Министерство экономического развития.



Об этом сообщил заместитель главы департамента стратегического управления и бюджетирования Минэкономразвития России Илья Чукалин. По его словам, в 25 главу Налогового кодекса, согласно поправкам, до 10% прибыли организация сможет направлять на благотворительность, не уплачивая с этой суммы налоги. "Мы рассчитываем, что эту поправку удастся принять в 2013 году, и есть надежда, что с 1 января 2014 года она уже заработает", - сказал Чукалин, передает РИА Новости. Соответствующее заявление он сделал на конференции "Правовая поддержка гражданского общества и благотворительности" в Общественной палате РФ.