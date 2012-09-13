В августе дефицит бюджета США составил 190,53 млрд долларов

В августе 2012 года дефицит федерального бюджета США повысился и составил 190,53 млрд долларов. Годом ранее, отмечает Министерство финансов США этот показатель составлял 134,14 млрд долл.



По предыдущим прогнозам аналитиков, дефицит американского бюджета должен был составить 103,0 млрд долл. При этом государственные расходы выросли до 369,39 млрд долл. по сравнению с аналогичным периодом, передает РБК. Также отмечается, что поступления в бюджет составили 178,86 млрд долл. в августе 2012 г. против 169,25 млрд долл. годом ранее.