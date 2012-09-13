Цены на нефть растут в ожидании итогов заседания ФРС США

В четверг, 13 сентября, мировые цены на нефть растут на фоне ожиданий итогов заседания ФРС США. Как ожидается, на заседании будет объявлено о дополнительных мерах поддержки национальной экономики.



По данным торгов, стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,17 доллара, или на 0,18%. Этот показатель составил 97,18 доллара за баррель, передает РИА Новости. При этом цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась до отметки в 116,29 доллара за баррель.