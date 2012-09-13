Прожиточный минимум вырастет к 2015 году до 8 тысяч рублей

Минэкономразвития спрогнозировало, что величина прожиточного минимума на душу населения к 2015 году в России достигнет 8,2 тысячи рублей.

Величина прожиточного минимума по России устанавливается правительством Российской Федерации, исходя из потребительской корзины, которая рассчитывается на основании данных Росстата об уровне потребительских цен. По итогам первого квартала 2012 года, она составила в среднем по России 6307 рублей на душу населения, увеличившись по сравнению с четвертым кварталом 2011 года на 1,6%. Величина прожиточного минимума для трудоспособного гражданина составила по итогам первого квартала текущего года 6827 рублей, для пенсионера - 4963 рубля, для ребенка - 6007 рублей.

В 2013 году в России предполагается переход на новый порядок расчета потребительской корзины, при котором продукты питания определяются в натуральных показателях (половина стоимости корзины), а непродовольственные товары и услуги (по четверти) – в процентах от стоимости продуктов питания.

"Использование новой методики расчета приведет к увеличению величины прожиточного минимума в целом по РФ в 2013 году на 4,2%, в том числе для трудоспособного населения – на 3,3%, пенсионеров – на 8,2%, детей – на 4,1%. В результате величина прожиточного минимума в среднем на душу населения к 2015 году прогнозируется на уровне 8,293 тысячи рублей с ростом к 2011 году на 30,2", - отмечается в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов, опубликованном на сайте Минэкономразвития.