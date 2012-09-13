Трудовые пенсии в России к 2015 году вырастут почти в 1,5 раза

Минэкономразвития сообщает в прогнозе социально-экономического развития страны на период с 2013 года до 2015 года, что средний размер трудовой пенсии по старости в России в ближайшие три года вырастет в 1,47 раза.

В документе, опубликованном на сайте ведомства, говорится: "В результате индексации среднегодовой размер трудовой пенсии будет увеличиваться следующими темпами: в 2013 году — на 10,9%, в 2014 году — на 9,4%, в 2015 году — на 9,4%. В целом за 2012-2015 годы средний размер трудовой пенсии вырастет в 1,47 раза. По другому варианту, начиная с 2013 года, предусматривается более низкая индексация трудовой пенсии. Средний размер трудовой пенсии за 2012-2015 годы увеличится в 1,43 раза".

Такой расчет возможен в случае, если трудовые пенсии будут индексироваться дважды в год в соответствии с действующим законодательством: 1 февраля — по индексу потребительских цен за предыдущий год и 1 апреля — по индексу роста доходов Пенсионного фонда России.

На сегодняшний день средний размер трудовой пенсии по старости составляет 9,8 тысячи рублей.