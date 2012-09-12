Росстат: Инфляция в России за неделю составила 0,1%

Инфляция в России за неделю с 4 по 10 сентября составила 0,1%. По данным Росстата, за неделю с 28 августа по 3 сентября инфляция составила 0,2% из-за повышения с 1 сентября тарифов на услуги ЖКХ.

С 1 по 10 сентября инфляция достигла 0,3%, с начала года - 4,9%. Инфляция в августе в годовом выражении поднялась до 5,9% с 5,6% в июле и 4,3% в июне. К 10 сентября годовая инфляция составила уже 6,3%.

Отопление за первую неделю сентября подорожало на 0,6%, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение - на 0,3-0,5%.

Бензин за этот же период подорожал на 0,2%, дизельное топливо - на 0,3%.

Продукты: куриные яйца с 4 по 10 сентября в среднем подорожали на 2,1%, пшеничная мука - на 1,7%, куры, хлеб, пшено - на 0,5-0,8%. Подешевели: сахар-песок на 1,7%, плодоовощная продукция - на 2,8%, в том числе капуста подешевела на 5%, лук - на 4,5%, картофель и морковь - на 3,9% и 3,2% соответственно.



Минэкономразвития прогнозирует ускорение инфляции в сентябре до 0,5-0,6%. Ранее МЭР повысил прогноз инфляции на 2012 г. с 5-6% до 7%.