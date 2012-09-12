Крым перейдет на полное обеспечение собственным газом

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» планирует полностью обеспечивать автономию газом.

Об этом заявил начальник департамента по геологоразведочным работам ГАО «Черноморнефтегаз» Петр ДЯКОВИЧ на Международной геологической конференции «Крым-2012» в Ялте, передает пресс-служба Рескомприроды Крыма.

«В 2015-м году мы планируем добывать газ уже не только для всего Крыма, но и частично для Украины. Сейчас обходиться своими запасами получается только летом. Но через три года мы планируем использовать в автономии исключительно крымский газ также и в зимний период», ‑ сказал главный геолог предприятия корреспонденту "АН-Крым".

СПРАВКА. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтагаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе компании находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, четыре газоконденсатных и два нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений составляют: по природному газу ‑ 58,56 млрд кубометров, по газовому конденсату ‑ 1,231 млн тонн, по нефти ‑ 2,53 млн тонн.