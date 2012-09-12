В 2013 году ВВП Украины вырастет на 3-4%

В 2013 году валовой внутренний продукт Украины возрастет на 3-4%. Об этом сообщил премьер-министр Николай Азаров. Такое заявление глава кабинета министров сделал на заседании правительства страны.



Доходы сводного бюджета, отметил премьер-министр, достигнут около 60 млрд долл. "Это на 8% больше запланированных бюджетных доходов 2012 г.", - отметил Николай Азаров, передает РБК. При этом нагрузка на экономику сократится.