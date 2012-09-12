Средневзвешенный курс доллара составил 31,4699 руб.

В среду торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ началась с укрепления курса рубля по отношению к доллару, евро и бивалютной "корзине". По состоянию на 10:15 мск средневзвешенный курс доллара составлял 31,4699 руб./долл.



Это показатель на 25 коп. ниже уровня закрытия вторника. При этом курс евро расчетами tomorrow псоставлял 40,5125 руб./евро, что на 9 коп. ниже уровня предыдущего торгового дня, передает РБК. Отмечается, что стоимость "корзины" Банка России составляла 35,5185 руб., что на 9 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.