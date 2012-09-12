Цены на нефть растут на фоне данных Минторговли США

Во вторник, 11 сентября, мировые цены на нефть повысились на фоне публикации статистики по внешнеторговому балансу США за июль. Нефть марки (стоимость октябрьских фьючерсов) выросла на 0,63 доллара.



Цена на американскую легкую нефть составила 97,17 доллара за баррель. При этом стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,59 доллара, передает РИА Новости. Этот показатель увеличился на 0,5% и достигнул 115,4 доллара за баррель.



