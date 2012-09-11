Медведев: Россия готова принять Молдавию в Таможенный союз

Россия готова рассмотреть вопрос о вступлении Молдавии в Таможенный союз в том случае, если сам Кишинев в этом заинтересован. Об этом заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев после переговоров с премьер-министром Молдавии Владимиром Филатом.

"Если наши молдавские партнеры найдут для себя интересным участие в Таможенном союзе, то мы готовы этот вопрос рассмотреть", - заявил Медведев на совместной пресс-конференции после встречи с молбавским премьером, передала пресс-служба правительства РФ.

При этом премьер подчеркнул, что Москва не собирается навязывать потенциальным партнерам участие в Таможенном союзе, наоборот - это решение "должно исходить из национальных интересов государства".

Товарооборот между РФ и Молдавией, по словамглавы российского кабмина, вырастет в 2012 году на 20%. При этом рост товарооборота происходит не за счет изменения структуры цен, а за счет увеличения физических объёмов, как с российской, так и с молдавской стороны.

Также Дмитрий Медведев указал, что инвестиционные проекты остаются приоритетом. По официальным цифрам, объем российских инвестиций в экономику Молдовы составляет около $200 млн.

"Это не такие значительные средства. Поэтому задача - укреплять инвестиционное взаимодействие", - уверен российский премьер-министр.

На пресс-конференции также был затронут вопрос поставок в Россию молдавского вина. Как отметил глава российского gравительства, в настоящий момент практически не осталось проблем с качеством вина.