В Ялте мировые лидеры обсудят трансформации экономики

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Турции Реджеп Тайип ЭРДОГАН откроют 9-ю Ялтинскую ежегодную встречу.

Дискуссии форума будут посвящены будущему мировой экономики, вопросам нового миропорядка и безопасности, возможным моделям развития капитализма, сообщает фонд Виктора ПИНЧУКА.

По данным "АН-Крым", особое внимание будет уделено роли инноваций и лидерства в трансформации экономики и общества. Среди тем обсуждения – будущее Европейского союза, энергетические проблемы, а также внутренние и внешние вызовы, стоящие перед Украиной.

В дискуссиях форума примут участие экс-президент Мирового банка (2007-2012) Роберт ЗЕЛЛИК, бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда (2007-2011) Доминик СТРОСС-КАН, экс-вице-премьер-министр Российской Федерации (2000-2011) Алексей КУДРИН; комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ, заместитель генерального секретаря ООН (2001-2007), член парламента Индии Шаши ТАРУР; генеральный директор Лаборатории Касперского Евгений КАСПЕРСКИЙ, старший советник по вопросам инноваций Государственного секретаря США Алек РОСС, президент и основатель Broad Institute при Массачусетском технологическом институте и Гарвардском университете Эрик ЛАНДЕР, вице-премьер-министр Казахстана Кайрат КЕЛИМБЕТОВ, министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности (1999-2009) Хавьер СОЛАНА и другие.

Украину в дискуссиях 9-й ежегодной Ялтинской встречи «Ялтинская Европейская стратегия» будут представлять премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, первый вице-премьер-министр Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, министр экономического развития и торговли Петр ПОРОШЕНКО, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Андрей КЛЮЕВ.

Впервые в истории Ялтинских ежегодных встреч будут использованы форматы интерактивных ланчей-дискусий, в рамках которых участники Форума YES смогут в реальном времени формировать вопросы, которые будут адресованы ключевым спикерам.