Армения ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли в СНГ

Во вторник парламент Армении ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ. Министр экономики Армении Тигран Давтян заявил, что соглашение будет иметь большое положительное влияние на экономику Армении, способствовать росту ВВП и экспорту продукции.

В ходе обсуждения документа, министр сказал: "Соглашение созвучно с экономической политикой Армении, направлено на развитие экономики, производства, промышленности, а самое важное - на стимулирование экспорта. Наши производители и экспортеры не будут ограничены таможенными пошлинами, что в значительной степени снизит расходы и облегчит процедуры. Это еще один интеграционный шаг в пространстве СНГ".

На заседании парламента "за" ратификацию документа проголосовали 97 депутатов, "против" - двое депутатов, воздержались семеро парламентариев, передает агентство Прайм.