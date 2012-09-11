В России растут цены на авиационное топливо

В России растут цены на авиационный керосин. Стоимость тонны керосина в московском авиационном узле в начале сентября составила 29 тысяч рублей. В августе тонна топлива стоила 27,5 тысячи. Таким образом, цены выросли на 5,6%.



Цены на авиационный керосин растут вслед за глобальным подорожанием нефтепродуктов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные центра "Кортес". После повышения цен в Москве, оно коснется региональных аэропортов. При этом участники рынка не ожидают дефицита топлива.