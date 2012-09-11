Доллар во вторник подорожал на 6 копеек

Во вторник торговая сессия на валютном рынке ММВБ началась с ослабления курса рубля по отношению к доллару США, европейской валюте и бивалютной "корзине". По состоянию на 10:15 мск курс доллара расчетами tomorrow составлял 31,7785 руб./долл.



При этом минимальные сделки по американской валюте совершаются на уровне 31,755 руб./долл., максимальные - 31,85 руб./долл. Курс европейской валюты составлял 40,5546 руб./евро, что на 1 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. По данным на 10:15 мск стоимость "корзины" Банка России составляла 35,7405 руб, передает РБК. При этом официальный курс доллара США, установленный Банком России с 11 сентября 2012г., составляет 31,7221 руб./долл., курс евро - 40,5694 руб./евро.