Золото подешевело на коррекции и росте курса доллара

В минувший понедельник стоимость золота корректировалась вниз после роста на 3,1% на прошедшей неделе. При этом, согласно данным бирж, удешевление драгметалла поддерживалось увеличением курса доллара к мировым валютам.



Декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex к концу торгов понедельника 10 сентября низился в цене на 0,5% - до 1731,80 доллара за тройскую унцию. Об этом сообщает РИА Новости. При этом курс доллара США по отношению к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США повысился до 80,40 пункта с 80,18 пункта по итогам предыдущих торгов.