Модернизация украинской газотранспортной системы обойдется в €4,5 млрд

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что модернизация главного стратегического объекта страны - газотранспортной системы - обойдется в 4,5 миллиарда евро, передают «Аргументы недели-Крым».

Об этом говорится на сайте Кабинета министров Украины со ссылкой на интервью премьер-министра Украины Николая Азаова немецкой газете «Франкфуртер альгемайне».

«Модернизация украинской ГТС обойдется всего в 4,5 млрд евро. Пропускная же способность нашей ГТС после этого увеличится примерно на 30%», - сказал премьер-министр.

По словам Азарова, правительство Украины предлагает передать управление ГТС международному консорциуму в составе Украины, России и Евросоюза, который бы обеспечивал ее прозрачное и справедливое администрирование и занялся ее модернизацией.

«Так называемые газовые конфликты Украины и России последних лет продемонстрировали необходимость совместной координации действий в вопросах энергетической безопасности - имею в виду сочетание интересов России, как поставщика, Украины, как транзитера, ЕС, как основного потребителя», - отметил Азаров.

Премьер напомнил, что сильные морозы в начале 2012 года продемонстрировали, что ни «Северный поток», ни «Южный поток» не имеют и не могут иметь надежных газохранилищ, резервы которых могли бы быть задействованы в период особо низких температур.

«В Украине такие хранилища есть», - добавил он.

Как ранее сообщалось, вопрос о модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины будет решаться только после ее оценки. Такое заявление весной 2012 года сделал первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский.