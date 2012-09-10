Модернизация украинской газотранспортной системы обойдется в €4,5 млрд
10 сентября 2012, 21:05 [ «Аргументы Недели. Украина» ]
Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что модернизация главного стратегического объекта страны - газотранспортной системы - обойдется в 4,5 миллиарда евро, передают «Аргументы недели-Крым».
Об этом говорится на сайте Кабинета министров Украины со ссылкой на интервью премьер-министра Украины Николая Азаова немецкой газете «Франкфуртер альгемайне».
«Модернизация украинской ГТС обойдется всего в 4,5 млрд евро. Пропускная же способность нашей ГТС после этого увеличится примерно на 30%», - сказал премьер-министр.
По словам Азарова, правительство Украины предлагает передать управление ГТС международному консорциуму в составе Украины, России и Евросоюза, который бы обеспечивал ее прозрачное и справедливое администрирование и занялся ее модернизацией.
«Так называемые газовые конфликты Украины и России последних лет продемонстрировали необходимость совместной координации действий в вопросах энергетической безопасности - имею в виду сочетание интересов России, как поставщика, Украины, как транзитера, ЕС, как основного потребителя», - отметил Азаров.
Премьер напомнил, что сильные морозы в начале 2012 года продемонстрировали, что ни «Северный поток», ни «Южный поток» не имеют и не могут иметь надежных газохранилищ, резервы которых могли бы быть задействованы в период особо низких температур.
«В Украине такие хранилища есть», - добавил он.
Как ранее сообщалось, вопрос о модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины будет решаться только после ее оценки. Такое заявление весной 2012 года сделал первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский.