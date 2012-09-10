Рубль тяжелеет на падении евро и инертности доллара

Официальный курс доллара США к рублю, объявленный Банком России с 11 сентября, составляет 31,7221 руб. за 1 доллар. Официальный курс евро к рублю с 11 сентября составляет 40,5694 руб. за 1 евро.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра"в понедельник на единой торговой сессии ММВБ к 11:30 снизился на 29,22 коп. до 31,7221 руб. за 1 доллар. К 11:30 на ЕТС заключенa 3371 сделка на 40 млрд 72,086 млн руб.

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" на ЕТС вырос на 5,26 коп. до 40,5558 руб. за 1 евро. Всего на ЕТС заключено 1025 сделок на 7 млрд 385,855 млн руб, передали Вести.

Евро в понедельник дешевеет на Forex. В воскресенье Греции не удалось согласовать с кредиторами меры по сокращению госзатрат: кредиторы затребовали дополнительные сведения от правительства страны. Евро подешевел до $1,2784 с $1,2811 в пятницу. Курс евро к иене упал на 0,2% до 100,1 иены. Курс доллара к иене почти не изменился: 78,24 иены за 1 доллар.

Заработок на форекс это не мифы, это реальность, люди зарабатывают целые состояния! Подробнее, как правильно торговать на Forex, можно найти в интернете.