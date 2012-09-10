На вестях об итогах саммита АТЭС российский рынок ушёл в минус

В понедельник торги на Московской бирже после полудня проходят в минусе, индекс ММВБ снизился до отметки 1472,46 (- 0,1%), индекс РТС просел до уровня 1468,78 (- 0,2%). Подешевели акции "Газпром нефти" (- 0,8%), "Норникеля" (- 1,1%), "Полюс Золото" (- 0,4%), "Сургутнефтегаза" (- 0,1%), "Транснефти" (- 1,2%), "НОВАТЭКа" (- 4,4%).

Не взирая на известие о начале расследовании Еврокомиссии нарушений "Газпрома", его акции в понедельик подорожали (+ 0,2%). Кроме того, подскочила стоимость акций"ЛУКойла" (+ 0,4%), "Роснефти" (+ 0,5%), "Ростелекома" (+ 0,9%), Сбербанка (+ 0,3%).

Фондовые индексы в США в прошлую пятницу выросли, Dow Jones Industrial Average поднялся на 14,6 пункта (+ 0,11%) до отметки 13306,66. Standard & Poor's 500 подрос на 5,8 пункта (+ 0,41%) до уровня 1437,92. Nasdaq Composite поднялся на 0,61 пункта (+ 0,02%) до отметки 3136,42.

Биржевые индексы в Европе снижаются в понедельник, сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 просел на 0,3%. Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 потерял 0,31%. Британский FTSE 100 снизился на 0,08%, французский CAC 40 - на 0,08%, немецкий DAX - на 0,03%.

Торги на биржах в Азии прошли разнонаправленно в понедельник, сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,1%. Японский Nikkei 225 просел на 0,03%, южнокорейский Kospi - на 0,25%. Австралийский SP/ASX 200 увеличился на 0,18%, китайский Shanghai Composite - на 0,34%, гонконгcкий Hang Seng - на 0,13%.