Собянин: Дефицит бюджета Москвы в 2013 году может составить 200 млрд рублей

В понедельник правительство Москвы на заседании одобрило проект бюджета города на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов, а также одобрило прогноз социально-экономического развития столицы на 2013-2015 годы.

Выступая на сегодяшнем заседании, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что проект бюджета на следующий год "достаточно напряженный" и "для его безусловного исполнения потребуется взвешенная финансовая политика".

Он сообщил, что "доходы бюджета планируются в объеме 1 трлн 495 млрд рублей, расходы мы планируем в сумме 1 трлн 695 млрд рублей. Дефицит остается на уровне текущего года – около 200 млрд рублей".

Таким образом, дефицит бюджета Москвы в 2013 году может составить 200 млрд рублей, или 11,8% расходов.

Согласно проекту бюджета столицы на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов, доходы бюджета города в 2014 году составят 1 трлн 582 млрд рублей, расходы – 1 трлн 758 млрд рублей; доходы городской казны в 2015 году будут равняться 1 трлн 669 млрд рублей, расходы – 1 трлн 867 млрд рублей.