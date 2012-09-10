Пенсионные накопления россиян ВЭБ предлагает вложить в Дальний Восток

В развитие экономики Дальнего Востока ВЭБ предложил вложить имеющиеся у него в управлении пенсионные накопления россиян. Об этом в понедельник пишет газета "Ведомости", в распоряжении которой оказались предложения госкорпорации.

По данным издания, в ВЭБе утверждают, что могут инвестировать более 800 миллиардов рублей из имеющихся у госбанка в управлении 1,4 триллиона рублей пенсионных накоплений. Предполагается, что доходность инвестиций должна быть на 2% выше инфляции. Кроме того, предлагается привлечь страховку в размере 30% российского Резервного фонда (на 1 сентября она составляет 586 миллиардов рублей).

Поясним, ВЭБ управляет пенсионными накоплениями так называемых "молчунов" - работающих граждан, которые не написали заявлений о переводе этих средств в негосударственный пенсионный фонд или управляющую компанию. На пенсионные накопления отчисляется 6% с зарплат россиян. Деньги начинают выплачиваться после выхода на пенсию.