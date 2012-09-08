Клинтон пообещала скоро отменить поправку Джексона-Вэника

Госсекретарь США Хиллари Клинтон на деловом форуме АТЭС во Владивостоке пообещала, что Конгресс США в скором времени отменит поправку "Джексона-Вэника".

"Мы тесно сотрудничаем с американским Конгрессом, чтобы прекратить действие поправки Джексона-Вэника на Россию и полностью нормализовать наши торговые взаимоотношения. Мы надеемся, что Конгресс примет положительное решение по этому вопросу еще до конца этого месяца", - заявила Хиллари Клинтон.

Она отметила, что поправка "Джексона-Вэника" была принята в семидесятых годах и дает право на заградительные торговые барьеры в отношении России. Сейчас закон явно устарел и противоречит уставу Всемирной Торговой Организации (ВТО), членом которого Россия стала в августе 2012 года. Директор ОАО "Северсталь" Алексей Мордашов заявил: "Мы с оптимизмом смотрим в будущее и полагаем, что сможем зарабатывать приличные деньги в Соединенных Штатах. Учитывая долгосрочные перспективы американской экономики", - передает Вести.ру.

Помимо нефтяников и сталеваров, от отмены поправки Джексона-Вэника выиграют компании машиностроительного сектора и производители программного обеспечения. По оценкам Всемирного банка, вступление в ВТО увеличит ВВП России на 3% в среднесрочной перспективе и на 11% - в долгосрочной.

"АН" сообщали, что Хиллари Клинтон и президент РФ Владимир Путин провели кратковременную встречу на полях саммита.