Свобода инвестиций - одна из ключевых тем, которую продвигает РФПИ

Одна из наиболее актуальных задач, которую Российский фонд прямых инвестиций планирует решать, в том числе и на форуме АТЭС, это продвижение свободы инвестирования. Об этом во Владивостоке заявил накануне глава РПФИ Кирилл Дмитриев.

"Перед нами стоит несколько задач, таких, например, как продовольственная безопасность, логистика и т. д., но одна из наиболее важных задач - продвижение свободы инвестиций", - сказал Дмитриев интервью агентству Синьхуа, передает в субботу "Женминь жибао".

Раньше очень много времени уделялось свободе торговли, и это принесло результаты - свобода торговли способствовала экономическому росту. Теперь появилась другая задача - сделать так, чтобы страны разрешили инвесторам более свободно вкладывать в них капиталы. Это также позволит ускорить экономический рост, считает гендиректор РФПИ.

На форуме АТЭС К. Дмитриев как представитель Российско-китайского инвестиционного фонда планирует рассказать о первых совместных движениях по сделкам, в которые будет инвестировать совместный фонд двух стран.

"Первая сделка, возможно, будет как раз на Дальнем Востоке и именно в компанию, которая имеет значительный торговый оборот с Китаем и, соответственно, интересна и Китаю, и России", - рассказал он.

В настоящее время в Российско-китайском фонде рассматриваются также 10 других сделок, из которых планируется "закрыть" до конца года еще три. Сделки будут касаться агросектора и логистики.

Инвестировать планируется не только на Дальнем Востоке, но и на всей территории России, мало того, 30 проц инвестиций могут приходить в Китай.

Деятельность Российско-китайского фонда - это очень важный пример инвестиционной платформы для всех стран АТЭС. Благодаря Российско-китайскому фонду компании теперь знают, куда обратиться, если они нуждаются в финансировании для российско-китайских проектов. До этого таких структур не было.

Совместный российско-китайский фонд показал, что Россия и Китай могут реализовывать значительный потенциал роста, который у них имеется. Этот потенциал демонстрируют также последние показатели по торговому обороту.

Кроме привлечения капиталов непосредственно в проекты, РФПИ в настоящее время также активно занимается поиском инвесторов, готовых вкладывать в Московскую биржу.

Конечная же цель всех этих действий - создать хороший домашний внутренний рынок долгосрочного капитала.

"Россия хочет повторить опыт Китая, который всем продемонстрировал свое умение привлекать внутренние ресурсы, внутренние долгосрочные деньги", - отметил глава РФПИ.