Путин назвал улучшение бизнес-климата приоритетной задачей. ВИДЕО

Россия будет последовательно осуществлять выработанный план действий по улучшению инвестиционного климата в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров экономик АТЭС с членами Делового консультативного совета форума.

На мероприятии рассматривались вопросы торгово-инвестиционной либерализации, региональной интеграции, а также совершенствования транспортно-логистической системы и инфраструктуры. В секторе, посвященном логистике, присутствовали делегаты из Таиланда, Гонконга, Индонезии и США.

"У нас создана целая программа по улучшению инвестклимата, мы выработали план действий и будем его последовательно осуществлять в ближайшие годы", - сообщил Путин, передаёт в субботу пресс-служба Кремля.

По его словам, 1 июля 2007 года Российская Федерация перешла к абсолютно свободному движению капитала, и даже в период кризиса правительство не пошло на какие-либо ограничения.

"Любой инвестор может быть уверен, что, вложив инвестиции, он может вывести прибыль, нет никаких ограничений", — отметил глава российского государства.

В то же время, России необходимо проделать еще немало работы, чтобы сократить административные издержки.

"Должен сказать, что улучшение делового климата является одной из главных задач на ближайшие годы", - собщил президент РФ.