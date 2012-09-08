Минфин РФ пока думает, давать ли второй кредит Кипру

Россия летом этого года получила от Кипра запрос на кредит объемом 5 миллиардов евро. Минфин РФ в течение месяца примет решение по этому вопросу, сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Шувалов не отрицал ранее появившуюся информацию о том, что РФ может отказаться вообще от выдачи кредита Кипру отметив, что "нужно изучить вопрос, какие есть плюсы и минусы, и, вообще, нужно ли это в настоящий момент РФ и какие на себя возьмет Россия риски".



Кредит Кипру необходим, чтобы профинансировать рекапитализацию своей банковской системы, а также дефицит бюджета. В 2011 году Россия уже предоставила Кипру заем в 2,5 миллиарда евро.



Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщал агентству "Прайм", что российские финансовые власти высказывают сомнение в целесообразности выдачи второго кредита Кипру. По словам другого источника, экономическая ситуация в мире достаточно нестабильна, и колебания мирового рынка не могут не затронуть Россию, которой в этом случае могут потребоваться резервы для реализации своих антикризисных мер. Тем более что один кредит Кипр от РФ уже получил.





