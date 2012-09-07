Росляк: России необходим закон о промышленной политике

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Росляк заявил, что России необходим закон о промышленной политике, который обозначит государственные приоритеты в развитии производств.

По мнению зампреда комитета, в условиях присоединения России к ВТО, необходим закон о промышленной политике, который позволит четко установить те отрасли, которые нуждаются в государственной поддержке в новых экономических условиях. Такой документ можно разработать и принять в течение года, "эта необходимость назрела", – сказал Юрий Росляк.

Кроме того, для поддержки текстильной отрасли, чиновник предложил использовать такой механизм, как госзаказ, с помощью которого "можно создавать условия, которые позволят отрасли выйти на новое качество", - заявил зампредседателя комитета, выступая в пятницу на VII Международном текстильно-промышленном форуме "Золотое кольцо", который проходит в городе Плесе Ивановской области, передают интернет-СМИ.