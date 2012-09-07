Чиновники федеральных ведомств намерены создать финансовый "мегарегулятор" . Структуру, которая надзирала бы за всеми участниками финансового рынка, предложено создать путем частичного объединения Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) и ЦБ.

Идею о создании "мегарегулятора" инициировал руководитель группы по созданию Международного финансового центра Александр Волошин. Предложение поддерживают в Банке России и Министерстве финансов, пишет "Коммерсантъ".

Проработать возможность создания "мегарегулятора" поручено главе Минфина РФ Антону Силуанову.

Вероятным претендентом на пост главы "мегарегулятора" называют экс-министра финансов Алексея Кудрина.

Предлагается два варианта создания "мегарегулятора". Первый - передать все полномочия ФСФР Центробанку, второй - отдать функции по контролю за банками ФСФР, забрав их у ЦБ. Проект планируется подготовить к середине сентября.

В настоящее время надзор за участниками финансовых рынках в России осуществляют ФСФР, Минфин и ЦБ. Минфин имеет в основном законотворческие функции.