Чиновники создадут в России финансовый "мегарегулятор"
7 сентября 2012, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]
Чиновники федеральных ведомств намерены создать финансовый "мегарегулятор" . Структуру, которая надзирала бы за всеми участниками финансового рынка, предложено создать путем частичного объединения Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) и ЦБ.
Идею о создании "мегарегулятора" инициировал руководитель группы по созданию Международного финансового центра Александр Волошин. Предложение поддерживают в Банке России и Министерстве финансов, пишет "Коммерсантъ".
Проработать возможность создания "мегарегулятора" поручено главе Минфина РФ Антону Силуанову.
Вероятным претендентом на пост главы "мегарегулятора" называют экс-министра финансов Алексея Кудрина.
Предлагается два варианта создания "мегарегулятора". Первый - передать все полномочия ФСФР Центробанку, второй - отдать функции по контролю за банками ФСФР, забрав их у ЦБ. Проект планируется подготовить к середине сентября.
В настоящее время надзор за участниками финансовых рынках в России осуществляют ФСФР, Минфин и ЦБ. Минфин имеет в основном законотворческие функции.