Медведев попросил министров поскорее тратить бюджетные средства. ВИДЕО

Пять российских министерств и ведомств не знают куда девать деньги сейчас: в первом полугодии на федеральные программы истрачено ими менее трети от выделенной на год суммы.

Объем ВВП за последние 6 месяцев вырос на 4,4 % до 28 триллионов рублей. Потому особенно странным выглядит нежелания некоторых ведомств расходовать деньги.

"Низкий уровень кассового исполнения имеет несколько ведомств. Это Минэкономразвития, ФСТ, где-то по трети Роскосмос, еще меньше трети Росграница - 16%, и ФСФР - 15%. Руководители этих ведомств обязаны разобраться со сложившейся ситуацией. Мы, конечно, не вправе терпеть, что деньги валялись просто на счетах и не работали. Особую тревогу вызывает положение дел с финансированием федеральных и государственных программ. Уже сегодня можно говорить о том, что в конце года будут авралы", — сообщил глава правительства, передают Вести.

В первом полугодии на федеральные целевые программы из выделенного триллиона рублей потрачено 300 миллионов, всего лишь треть. Большинство проблем с началом финансирования при этом связано с поздним утверждением федеральных целевых программ.

"Мы просим дать время проработать это с Министерством экономического развития, с заинтересованными министерствами и ведомствами, и представить соответствующие предложения, потому что так, как бы с голоса рассматривать их, наверное, было бы неправильно", — сказал на это министр финансов РФ Антон Силуанов.

С согласованием премьер-министр требует не затягивать. Консолидированное решение Минфина и Минэкономразвития нужно представить правительству в течение месяца.