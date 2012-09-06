"Газпром" по поводу "монопольных" обвинений Евросоюза: А судьи кто? ВИДЕО

ОАО "Газпром" - государственная компанией, работает по российским законам и не находится в компетенции Брюсселя. Так основной поставщик газа в Европейский Союз ответил накануне на обвинения в несоблюдении законов о конкуренции.

"АН" писали о том, что Еврокомиссия на этой неделе начала очередное расследование по подозрению "Газпрома" в нарушении антимонопольного законодательства ЕС. Еврокомиссия подозревает его в привязывании цены на свой товар к высокой цене на нефть, созданию препятствий для свободного обмена топливом внутри ЕС и для выхода на рынок других продавцов."Газпрому" грозит штраф и новые репутационные потери.

"По-моему, огромный урон репутации "Газпрома" и всей России был уже нанесен в ходе газовой войны с Украиной. С тех пор ЕС уменьшает свою зависимость от поставок газа из России, а ее влияние на энергетический рынок и репутация уже не такие, как прежде", - сказал эксперт по энергетике Кристиан Эгенхофер, передаёт Euronews.