Первые итоги вступления в ВТО Россия увидит в начале 2013 года

Глава Минсельхоза Николай Федоров сообщил, что первые итоги вступления России в ВТО и его возможные негативные последствия можно будет оценивать не раньше 2013 года.

На брифинге по итогам заседания правительства Федоров рассказал, что в связи с членством РФ во Всемирной торговой организации в конкретных производственных, экономических и финансовых процессах функционирования сельхозтоваропроизводителей ничего абсолютно пока не изменилось. "И не может измениться в столь сжатые сроки", — подчеркнул министр.

Напомним, Россия присоединилась к ВТО юридически 23 августа.

"Время изменений наступит только в процессе движения товаров по новым правилам, а эти новые правила имеют определенный временной лаг, чтобы изменились обстоятельства и в странах-партнерах, и в нашей стране с учетом того, что нужно в новых условиях заключать по-новому контракты, приспосабливаться к новым требованиям, санитарным, фитосанитарным службам и соответствующим инструкциям", — глава Минсельхоза.