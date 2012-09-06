Дмитриев: Новая формула расчета пенсии может снизить выплаты

В четверг президент фонда "Центра стратегических разработок" Михаил Дмитриев считает, что новая формула расчета пенсии, предлагаемая разработчиками реформы, снизит коэффициент замещения с 36 до 25%.

Михаил Дмитриев напомнил, что разработчики пенсионной реформы предлагают изменить формулу расчета пенсий, исходя из среднего заработка и стажа работы. Он сказал, что "если мы возьмем заработную плату за 10 лет с 2000 года по 2010 год, то в реальном выражении они выросли в три раза. А зарплата работника, который начал трудовой стаж в девяностых годах, в реальном выражении составляет копейки, даже с поправкой на инфляцию. Если назначить пенсию так, как предлагается, то реально это выльется снижением коэффициента замещения в стране с нынешних 36,8% до 22-25% по стране".

По его словам, в настоящее время в стране наблюдается демографический кризис. В связи с этим к 2025 году соотношение работающих и пенсионеров будет падать. К этому времени уже не будет накопительного компонента пенсионной системы, а также других источников для покрытия дефицита, передают интернет-СМИ.