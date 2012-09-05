Госдолг США составил рекордные 16,015 триллиона долларов

Государственный долг США составил, по данным Министерства финансов страны, 16,015 триллиона долларов. Это означает, что каждый житель государства должен в среднем около 50 тысяч долларов. Такой госдолг стал абсолютным рекордом за всю американскую историю.

В феврале 2012 года госдолг Соединенных Штатов равнялся 15,977 триллиона долларов. Дефицит бюджета страны на этот финансовый год прогнозируется на уровне 1,1-1,2 триллиона долларов. Еще в 2007 году госдолг США составлял 9 триллионов долларов.

В настоящее время потолок госдолга США составляет 16,394 триллиона долларов, напоминает The Wall Street Journal. В преддверии выборов в ноябре Республиканская партия обвиняет в росте госдолга президента США Барака Обаму.