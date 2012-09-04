Замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач заявил, что роста зарплат бюджетников в реальном выражении в ближайшие три года не будет, если федеральный бюджет РФ на 2013-2015 годы будет принят в том виде, в котором он сейчас сформирован.

На слушаниях в Общественной палате РФ во вторник замминистра сказал: "То, что сейчас закладывается в бюджет, по нашей оценке означает, что в реальном выражении в три года роста зарплат бюджетников не будет".

Чиновник напомнил, что согласно распоряжениям президента, к примеру, в научной сфере к 2017 году должно получиться удвоение зарплаты сотрудников этой сферы к средней по региону. Он подчеркнул, что "есть указы президента, которые поставили очень высокую планку для повышения зарплаты в секторах, связанных с образованием и здравоохранением".

Однако, по его словам, та бюджетная конструкция, которая сейчас выстраивается, не позволяет в среднесрочной перспективе решать задачи развития, реформирования и преобразования таких секторов как наука, образование и здравоохранение. "Я в данном случае высказываю частное мнение. Мы уповаем на то, что в жизни бюджет будет существенно лучше", - цитирует замглавы Минэкономразвития РИА Новости.

Напомним, в окончательном виде проект ферерального бюджета на ближайшие три года должен быть внесен правительством в Госдуму к 1 октября этого года. Но пока обсуждение проекта бюджета продолжается.