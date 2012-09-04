Минэкономразвития РФ увеличило прогноз по инфляции

Во вторник во Владивостоке в кулуарах саммита АТЭС глава Минэкономразвития РФ Андрей Белоусов заявил журналистам, что его ведомство увеличило прогноз по инфляции в России по итогам года до 7%. Ранее прогнозировалось - 5-6%.

Министр рассказал, что "по итогам года мы прогноз увеличили. Мы на сегодня ставим до 7%". По его словам, "связано это, прежде всего, с ростом цен на продовольствие". Он пояснил, что если сегодня тонна пшеницы стоит порядка 7200-7400 рублей, то к концу года МЭР ожидает, что цена может подняться до 8,5-9 тыс. По мнению министра, это может серьезно повлиять на ценовую ситуацию.

Теперь, по уточненному прогнозу Минэкономразвития РФ, в 2013 году инфляция составит 5-6%, в 2014 и 2015 годах - 4-5%.

Напомним, что в 2011 году инфляция составила 6,1%.