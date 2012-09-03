Путин заявил о содании в России 25 млн новых рабочих мест

В понедельник на встрече с лидерами профсоюзов стран АТЭС российский президент Владимир Путин заявил о планах российских властей: в России в ближайшие годы будут созданы 25 миллионов новых рабочих мест.

Владимир Путин сказал на встрече в Ново-Огарево: "Мне бы очень хотелось, чтобы мы выполнили нашу задачу. Она очень амбициозная - создание 25 миллионов новых рабочих мест. Это не значит совсем с нуля. Это значит и создание новых с нуля, и переформатирование имеющихся рабочих мест, чтобы люди выполняли более квалифицированную работу".

Кроме того, глава российского государства считает, что по мере развития экономики необходимо сохранить макроэкономический баланс: "Нам нужно всегда искать и стремиться к тому, чтобы находить баланс между растущей стоимостью рабочей силы и социальными гарантиями и перспективами развития экономики. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что именно на этом направлении в конечном итоге, только развивая экономику, обеспечивая ее высокие темпы, можно добиться цели, которая для нас является общей - повышение уровня жизни и благосостояния граждан наших стран. Считаю, что это крайне важно не только в нашей стране, но и в других странах, особенно в условиях кризисных явлений мировой экономики".

По его словам, сегодня российским властям удалось снизить безработицу в стране до 5,1%, а это намного ниже, чем было до кризисной ситуации в 2008 году.