Джим Роджерс готов вложить свои деньги в экономику России

С этим неожиданным заявлением всемирно известный инвестор выступил в прямом эфире американского телеканала CNBC. Финансист рассказал о том, что впервые изменил свое отношение к вложениям в российскую экономику.



Повлияло вступление России в ВТО.



Джим Роджерс известен на Уолл-стрит своими достижениями в области инвестирования в различные сырьевые активы, однако за всю новейшую историю России он довольно скептически относился к идее вкладывать в РФ.

“К моему изумлению, я начинаю задаваться вопросом, как я отношусь к России, и нахожу, что оценка становится более привлекательной. Пока еще я не могу считаться инвестором, вкладывающим деньги туда, однако впервые за свою жизнь я начинаю над этим задумываться", - заявил Роджерс.



22 августа Российская Федерация, спустя долгие годы ожиданий, официально присоединилась ко Всемирной торговой организации на правах полноправного члена.



Во Всемирном банке подсчитали, что вступление в ВТО за 3 последующих года будет приносить России по 3,3% ВВП в год, а через 10 лет - до 11% ВВП, или порядка $162 млрд.



