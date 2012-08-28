Цены на акции финской Nokia взлетели благодаря миллиардному штрафу для Samsung

В Хельсинки в ходе торговой сессии на бирже накануне акции финского производителя мобильных телефонов компании Nokia подскочили на 10%. Это связывают с решением суда США, который оштрафовал Samsung на $1 млрд в пользу Apple.

Ранее сообщалось, что акции Samsung резко упали после сообщения о решении суда. Падение котировок южнокорейской компании на 7,5% на местном рынке стало наибольшим с октября 2008 года.

Решение американского суда может быть выгодным для Nokia и ее партнера Microsoft, которые, как и Apple, также являются конкурентами Samsung в области производства смартфонов, передаёт Общественное телевидение Приморья.

В 2010-2011 годах Nokia терпела неудачи именно в борьбе с альянсом Samsung-Google. Корейская корпорация стала лидером на мировом рынке смартфонов, а операционная система Android сейчас используется в 65% подобных аппаратов во всем мире. В свою очередь, Nokia использует разработанную Microsoft мобильную Windows, которой принадлежит всего 5% рынка.

Ожидается, что Nokia предложит новую модель смартфона с ОС Windows Phone в начале сентября. Для компании это будет ключевой момент в борьбе на рынке.

"АН" писали, что в пятницу суд в США счёл, что Samsung незаконно копировал технологии, использованные Apple при создании iPhone и iPad, и обязал южнокорейскую корпорацию выплатить оппонентам компенсацию в $1,02 млрд. Представители Samsung заявили о намерении опротестовать решение суда.