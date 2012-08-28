Названа самая надежная валюта в мире

В целом список валют, которые традиционно воспринимаются как надежные, не изменился — это доллар и евро. Но если под надежностью понимать ее устойчивость – это швейцарский франк. Об этом заявил руководитель ВТБ Андрей Костин.

Костин в интервью РИА Новости отметил, что рубль имеет «отличные перспективы» в рамках возникновения новых резервных валют. По его словам, использование рубля как региональной резервной валюты в СНГ и в дальнейшем в АТР через «какое-то время» будет естественным.



В прошлом году на фоне волатильности фондовых и валютных рынков швейцарский франк несколько раз обновлял исторический максимум. Инвесторы называют его «тихой гаванью», в которую можно вложить средства на период нестабильности.



В начале сентября Национальный банк Швейцарии привязал курс франка к евро, чтобы спасти валюту от чрезмерного роста, который негативно сказывается на конкурентоспособности местного экспорта.



На торгах 28 августа курс доллара к франку составляет 0,96 франка — почти столько же, сколько в начале года. К осени валюта Швейцарии укрепилась к доллару до 0,73 франка, а после привязки курса доллар начал отыгрывать падение.



