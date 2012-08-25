Янукович надеется на возобновление переговоров с Россией

Виктор Янукович рассчитывает, что Россия и Украина изменят характер отношений в газовой сфере. Об этом президент Украины заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в Сочи.



По словам украинского лидера, "газовая" тема никогда не уйдет из отношений двух стран. "Мы бы хотели немного позиции изменить в отношениях с Россией", — сказал Янукович, передает Росбалт. Ранее о возобновлении газовых переговоров заявил посол РФ на Украине Михаил Зурабов. По его словам, возобновление переговоров возможно только после парламентских выборов на Украине.



