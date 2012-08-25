Россия вошла в число стран с самым высоким доходом на душу населения и в первую десятку лидеров, заняв восьмое место. Доходы на душу населения в прошлом году составили 16 700 долларов.

Исследователи проанализировали данные по 112 странам. Все они поделены на четыре группы. Самые высокие позиции у тех, кто наиболее приблизился к развитым странам, то есть находятся на продвинутом этапе развития. В этой группе 10 стран, и рейтинг возглавляет Чили. Дальше следуют 28 стран на промежуточном этапе (именно к этой группе отнесены Россия и Китай). Остальные 74 страны находятся на раннем и неактивном этапах. Россию отнесли к числу стран, которые находятся на промежуточном этапе перехода к развитым.

По масштабу экономики наша страна пропустила в своей категории вперед только Китай и преодолела отметку в 2 триллиона долларов, пишет "Российская газета".

Среди достижений России эксперты Института исследований развивающихся рынков Инновационного центра "Сколково" отмечают рост показателей по возможностям развития связи и инфраструктуры, развитие финансовых рынков и увеличение средней продолжительности жизни.

Несмотря на развитие российской экономики, общая бедность населения страны на фоне постоянного роста цен является самым сильным стимулом нарастания общественного напряжения.