Курс доллара вырос на 18 копеек

По итогам торгов в пятницу, 24 августа, российский рубль подешевел к корзине (0,55 доллара и 0,45 евро). Как свидетельствуют данные биржи ММВБ-РТС, курс доллара расчетами "завтра" вырос на 18 копеек.



Курс американской валюты по данным на 19:00 по мск составил 31,86 рубля. При этом курс евро увеличился на четыре копейки - до 39,87 рубля, передает РИА Новости. Стоимость бивалютной корзины выросла на девять копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. Этот показатель в пятницу составил 35,46 рубля.