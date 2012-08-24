Рогозин: Российские авиакомпании должны пользоваться отечественными самолетами

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин считает, что российские авиакомпании должны использовать отечественную авиатехнику на региональных маршрутах. Для вытеснения импортной продукции с внутреннего рынка должен быть диалог с промышленниками.



Российские авиакомпании должны сказать промышленникам самолеты какой дальности и вместимости им нужны, заявил Рогозин. В свою очередь, производители, отметил вице-премьер, должны назвать сроки выполнения технического задания. Роль кабинета министров должна быть сведена к обеспечению необходимых условий (в том числе финансово-кредитных), передает Лента.ру. При этом, как отметил зампред правительства, перевозчики должны гарантировать, что будут покупать отечественную технику, а не подержанные самолеты на Западе.