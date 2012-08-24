За семь месяцев цены на бензин в России выросли на 9%

За семь прошедших месяцев 2012 года потребительские цены на бензин в России выросли по сравнению с аналогичным периодом на 9%. На конец июля цены составляли 27,42 рубля за литр, отмечает Росстат.



Как сообщает Федеральная служба государственной статистики, за 7 месяцев текущего года стоимость бензина марки А-76 выросла на 10,4%. В июле этот показатель составил 25,31 руб./л. Аи-92 подорожал на 8,6% - до 26,77 руб./л. Аи-95 - на 8,7% и стоил в июле 28,95 руб./л. Дизельное топливо выросло в цене на 14,6% - до 27,88 руб./л., передает РБК. /В среднем цены на бензин в июле 2012 года имели нейтральную динамику, отмечает Росстат. По сравнению с предыдущим месяцем они остались без изменения в 39 субъектах Российской Федерации.